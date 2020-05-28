جدلية سائسي العقول

2020/05/28 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي … يبدو اننا نقف على اعتاب جدلية جديدة قائمة على أساس البحث على (من يتحكم بمن) ؟ هل النخب هي المؤثرة في حسم المواقف والنزاعات السياسية في البلد أم أن الطبقات الشعبية باتت هي العامل والفاعل والمؤثر ومن بيده حسم الصراعات والخلافات السياسية .ولو افترضنا اننا حسمنا الامر […]

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