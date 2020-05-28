من هو رئيس البرلمان الإيراني الجديد؟

2020/05/28 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتخب البرلمان الإيراني، الخميس، النائب محمد باقر قاليباف رئيسا له في دورته الجديدة الحادية عشرة لفترة عام واحد .وحصل قالیباف على 230 صوتا من اصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس اليوم الخميس البالغ عددهم 264 نائبا من اصل 290 نائبا.والرئيس الجديد للبرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، من مواليد طرقبه – مشهد، 1961م […]

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