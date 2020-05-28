2020/05/28 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان "المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans".واضاف انه "بإمكان الموظف التقديم على السلفة بواسطة الرابط الإلكتروني ولن يتاخر موعد استلامها لفترات وجيزة".وأوضح ان "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: تقديم الموظفين على السلف يكون عبر المنصة الالكترونية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: تقديم الموظفين على السلف يكون عبر المنصة الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).