​ ايران تصمم سفينتين عسكريتين باسم سليماني والمهندس


​ ايران تصمم سفينتين عسكريتين باسم سليماني والمهندس
2020/05/28 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز
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