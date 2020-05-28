2020/05/28 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تباشر بآليات ’إنجاح’ العملية الإمتحانية الإلكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تباشر بآليات ’إنجاح’ العملية الإمتحانية الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تباشر بآليات ’إنجاح’ العملية الإمتحانية الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).