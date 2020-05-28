الصين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/28 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن الصين سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 27 مايو أيار مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن الحالتين وافدتان من الخارج.وأكدت الصين أيضا رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم 27 مايو أيار […]

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