سفاح داعش .. بذمته 45 ألف قتيل عراقي!

2020/05/28 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدات تتكشف خبايا شخصية المدعو معتز الجبوري مسؤول "ولاية العراق" في تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن العراق رسميا مقتله بضربة جوية للتحالف الدولي داخل ...

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