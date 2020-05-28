"الموجة الثانية" توقع المزيد وترفع درجة الحذر في كوردستان

2020/05/28 | 10:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تشخيص 16 إصابة جديدة في السليمانية وتسع في أربيل لأشخاص في مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين - صورة: فرانس برس

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