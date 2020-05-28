الحلقة الثانية من كتاب (الردة في الإسلام) (2/ 6) - حسن خليل غريب

2020/05/28 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب الحلقة الثانيةالفصل الثاني:مرحلـة التأسيس لتكفير الجماعـةوفي الفصل الثاني، تحت عنوان (مرحلـة التأسيس لتكفير الجماعـة)، واستناداً إلى رواية خطبة الوداع، التي اختلف ناقلوها حول نصها: نقل الباحث روايتين مختلفتين، وهذا نص كل منهما:-الرواية الأولى: «إني قد بلّغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً، أمراً بيّناً، كتاب الله وسنّة نبيّه …».



-الرواية الثانية: لم يرد فيها ( ......





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