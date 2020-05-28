2020/05/28 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي المعارضة السياسية والسلطة وحكومة السيد الكاظميالقسم الاول:ان وجود اية معارضة لاية سلطة حاكمة مرهون بوجود السلطة نفسها مهما كان شكلها وقوتها ونطاق حكمها منذ قديم الزمان ولحد الان.



فالانسان الطبيعي كان في صراع دائم مع قوى الطبيعة للحصول على لقمة عيشه، والتطلع مع العمل لضمان حياته وحياة اطفاله في المستقبل.



لذلك كان في حاجة للعمل والتعاون مع ابناء جلدته من اجل توفير الطرق الافضل لادامة صراعه م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد المالكي - سربست مصطفى رشيد اميدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد المالكي - سربست مصطفى رشيد اميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).