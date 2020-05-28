القبض على متهم قام بحرق امرأة بالتيزاب في الغزالية

2020/05/28 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اجرام بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهم قام بحرق امرأة بالتيزاب غربي العاصمة.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “بعد المناشدة التي وردت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الى وزير الداخلية، حول قيام متهم بمداهمة منزل في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد وحرق وجه امرأة وجسدها بمادة التيزاب والهروب الى جهة […]

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