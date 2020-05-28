التربية تنفي تأجيل امتحانات الصفوف المنتهية وتؤكد مواعيدها

2020/05/28 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس (28 أيار 2020)، صحة الانباء التي تحدثت عن تأجيل...





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