2020/05/28 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 30 إصابة بالألعاب ذات الاطلاقات البلاستيكية خلال أيام العيد

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس (28 أيار 2020)، صحة الانباء التي تحدثت عن تأجيل مواعيد امتحانات الصفوف المنتهية، فيما قال إن مواعيد الامتحانات ما تزال ذاتها، وموزعة على حزيران وتموز وآب، لكافة الصفوف المذكورة.

بغداد اليوم-بغداد

سجلت الكوادر الطبية في محافظتي بابل والديوانية، صباح اليوم الخميس، 8 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبيمن محافظة الديوانية لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة الديوانية سجلت 3 إصابات مؤكدة بفيروس كور

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن خطوة فعالة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان، صادر عن الوزارة، أنها تؤكد ان "زيادة عدد الاصابات هو نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية بعد ان تم زيادة عدد المختبرات فضلًا عن ز

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