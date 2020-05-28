نائب عن اتحاد القوى: مفوضية الانتخابات ملك صرف لجهات سياسية

2020/05/28 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

رأى النائب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، الخميس، أن تغيير الكادر "الاعلى" لمفوضية ال...





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