2020/05/28 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رأى النائب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، الخميس، أن تغيير الكادر "الاعلى" لمفوضية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن اتحاد القوى: مفوضية الانتخابات ملك صرف لجهات سياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
رأى النائب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، الخميس، أن تغيير الكادر "الاعلى" لمفوضية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن اتحاد القوى: مفوضية الانتخابات ملك صرف لجهات سياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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