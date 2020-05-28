2020/05/28 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بدورته الحادية عشرة، محمد باقر قاليباف، النائب عن العاصمة طهران رئيساً جديداً له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشورى الإيراني ينتخب قالیباف رئيساً له) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشورى الإيراني ينتخب قالیباف رئيساً له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).