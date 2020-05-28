2020/05/28 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، موعد افتتاح 7 مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أربع محافظات.وقال التميمي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إنه “تم إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا”، مبينا أن “ستاً منها بواقع 50 سريرا موزعة، اثنتان منها في محافظة المثنى، وواحدة في الديوانية، وثلاث في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي : تم إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي : تم إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).