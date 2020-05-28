صحة النجف ترفع 9 توصيات الى خلية الازمة في المحافظة

2020/05/28 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، أنها قررت ان ترفع توصيات الى خلية الازمة في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في بيان، اننا "كدائرة صحة النجف الاشرف لم ولن نتنصل ولن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه مواطنينا وسوف نبقى دائما عند حسن ظنهم بنا ونحن اصحاب الاختصاص وعلينا ان نعطي اراء واضحة وصريحة وقابلة للتطبيق فالقضية قضية حياة او موت وليس مجرد ملامة". جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا طارئا لخلية ازمة دائرة الصحة بحضور معاونه حسن الحاتمي وممثلي نقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وبعد ترحيبه بالحضور وثنائه على ماقدموه من عمل كبير خلال الفترة الماضية اوضح ان "الهدف من الاجتماع هو مناقشة الاجراءات الواجب القيام بها للتعامل مع تسجيل اصابات كثيرة في بعض المحافظات ولاسيما في بغداد وماتتميز به محافظتنا من خصوصية والخروج برؤية واضحة لتقديمها الى خلية ازمة المحافظة ، وفي ضوء ماشهده الاجتماع من نقاشات وحوارات ومن اجل السيطرة على الوضع الوبائي في المحافظة ومنعه من الانزلاق الى مالايحمد عقباه تقرر رفع التوصيات التالية الى اجتماع خلية ازمة المحافظة المؤمل انعقاده اليوم الخميس 28/5/2020 :-1.اعادة العمل بأجراءات حظر التجوال من الساعة 8 مساءا الى الساعة 7 صباحا.2.غلق المحافظة بشكل كامل وفعلي مع المحافظات المجاورة .3.غلق المقاهي والكوفي شوبات والملاعب والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات والمسابح واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل (الدلفري) والسفري مع التزام العاملين فيها بالضوابط الصحية (ارتداء الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي )4.يكون الدوام بنسبة 25 % لدوائر الدولة والعتبات المقدسة ماعدى القوات الامنية والصحة وتنظيم مراجعة المواطنين للدوائر بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتفعيل قرارات خلية ازمة المحافظة بمحاسبة مدراء الدوائر المخالفة .5.تفعيل قرار منح اجازة اجبارية للموظفات الحوامل .6.تحديد عدد الاشخاص المرافقين للجنائز الوافدة للمحافظة بخمسة اشخاص فقط.7.تنظيم زيارات ذوي الموقوفين في قيادة الشرطة لمنع الاكتظاظ والحفاظ على التباعد الاجتماعي .8.فرض غرامة 50 الف دينار على من يخالف التعليمات الصحية في الاماكن العامة وداخل الدوائر للحث على ارتداء الكمامات و الكفوف والتباعد الاجتماعي .9.التريث بأعادة فتح الجوامع والمساجد وتفعيل العمل بالقرارات السابقة بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء والمناسبات الدينية والاجتماعية وتكليف المخاتير بمتابعتها والتبليغ عنها كل في منطقته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف ترفع 9 توصيات الى خلية الازمة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف ترفع 9 توصيات الى خلية الازمة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).