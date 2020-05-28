وزارة الصحة توجه مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر

2020/05/28 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، امس الاربعاء، مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ان “التكثيف من فرق الفحص الوبائي وزيادة عدد المختبرات اسهم في كشف العشرات من الاصابات التي لم تظهر عليها الاعراض”.واضافت ان “ضبط الاعداد الواقعية للمصابين سيسهم في حصر الاعداد بشكل تدريجي من خلال العزل

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