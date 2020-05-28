نشأت أكرم يستذكر “مواقف مؤثرة” من حياته مع عمو بابا تعود لسنوات طويلة.. قسوة وصدمات صنعت “المايسترو”!

2020/05/28 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استذكر النجم لاعب المنتخب العراقي نشأت اكرم، مواقف مؤثرة وثمينة من حياته مع المدرب الراحل عمو بابا، في ذكرى رحيله.وكتب اكرم في تدوينة رصدتها “يس عراق”، مواقف واستذكارات هامة ومؤثرة في حياة اللاعب نشأت اكرم والدور “الستراتيجي” الذي لعبه عمو بابا في صقل موهبة المايسترو، الذي تمثل في سلوكه كمدرب […]

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