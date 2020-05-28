دولي سابق يتغلب على كورونا

2020/05/28 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تماثل اللاعب الدولي ا لسابق والمدرب الحالي، اركان محمود، للشفاء التام من فيروس كورونا.وقال محمود في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إصابتي بفيروس كورونا أصبحت من الماضي وتماثلت للشفاء التام بعد الأيام الصعبة التي عشتها خلال الفترة الماضية”.وأوضح بالقول، “غادرت مستشفى الخطيب بعد 10 أيام من الحجر الصحي، الفضل في ذلك […]

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