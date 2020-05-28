 الخامنئي يعيّن لاريجاني مستشارا له

2020/05/28 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، الخميس، قرارا عيّن بموجبه علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.وقال الخامنئي، إن قرار تعيين لاريجاني جاء في ضوء الخبرات المفيدة التي اكتسبها خلال فترة ادارته في مختلف القطاعات خاصة 3 دورات في مجلس الشورى الاسلامي، معربا عن امله بان توظف هذه المسؤولية […]

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