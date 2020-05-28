ناشط نجفي يروي لـ”المعلومة” تفاصيل ما جرى في “وادي السلام” 

2020/05/28 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..روى أحد الناشطين في محافظة النجف الاشرف, الخميس, تفاصيل ما جرى من احداث في مقبرة وادي السلام, مؤكدا ان جميع المشاغبين هم من محافظة ذي قار وقد تم اعتقالهم.وقال الناشط في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة النجف سمحت لعد من المتظاهرين من محافظة ذي قار بالدخول للمحافظة على اعتبارهم من ذوى […]

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