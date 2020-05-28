وزير الصحة: الوضع الصحي تحت السيطرة .. وهذه اسباب زيادة الاصابات

2020/05/28 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، موعد افتتاح سبع مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أربع محافظات، فيما أكد أن الوضع الصحي تحت السيطرة.وقال التميمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إنه “تم إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا”، مبينا أن “ست منها بواقع 50

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