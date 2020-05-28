البرازيل.. لاعبون يتجهون لمهن أخرى بسبب كورونا

2020/05/28 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اضطر لاعبو كرة قدم بأندية صغيرة في البرازيل للبحث عن فرص عمل في مهن أخرى بسبب توقف النشاط وعدم حصولهم على رواتب خلال أزمة فيروس كورونا، مما دفع بعضهم للعمل كمصففي شعر أو بائعين أو في خدمة توصيل الطلبات للمنازل.وقال المدافع كارلوس ألبرتو لوبيس دا سيلفا، لاعب نادي أمريكا، الذي يعمل منذ […]

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