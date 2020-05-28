امانة بغداد: ايقاف البناء في ارض زراعية شمالي العاصمة

2020/05/28 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن قيام ملاكاتها بايقاف البناء في ارض زراعية شمالي العاصمة.وقال الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية المنصور قامت بمنع وايقاف البناء في ارض زراعية تقع ضمن منطقة الغزالية وتفصل بلدية المنصور عن بلدية الشعلة من خلال احاطتها بالكتل الكونكريتية لمنع وايقاف البناء عليها وبالتنسيق […]

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