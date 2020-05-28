الحرب بين ترامب وتويتر “تتصاعد”: تهديدات “جديّة” بالاغلاق.. وأسهم الطائر الأزرق تتراجع نحو 3%!

2020/05/28 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع “تويتر”، كما توعد موقع تويتر بخطوات مقبلة “كبيرة ومهمة”، فيما تراجعت اسهم تويتر على خلفية تهديدات ترامب، نحو 2,8%.وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تماماً الأصوات المحافظة.[…]

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