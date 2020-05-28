2020/05/28 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، الخميس، أن التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثاً.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).