الإطاحة بسبعة تجار مخدرات في كربلاء

2020/05/28 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الخميس، عن تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على 7 من تجار المخدرات في مناطق متفرقة من المدينة وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وادوات تعاطي.وذكر بيان للشرطة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ضباط ومنتسبي قسم شؤون المخدرات وبإشراف مدير القسم وبجهد استثنائي ليلاً ونهارا وخلال […]

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