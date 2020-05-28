خلال ساعات.. وزير الصحة يعلن افتتاح 7 مستشفيات

2020/05/28 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، موعد افتتاح 7 مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أربع محافظات، مبينا أن الوضع الصحي تحت السيطرة.وقال التميمي في تصريحات للوكالة الرسمية، انه “تم إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا”، مبينا أن “ستاً منها بواقع 50 سريرا موزعة، اثنتان منها في محافظة المثنى، وواحدة في الديوانية، […]

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