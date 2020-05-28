نقابة الاطباء تدق ناقوس الخطر وتدعو الى الالتزام بـ 9 نقاط

2020/05/28 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دقت نقابة الاطباء العراقيين، ناقوس الخطر من انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرة المستشفيات استيعاب الاصابات بفيروس كورونا ودعت الى الالتزام بـ 9 نقاط حددها كمسارات لتطويق الوباء قبل فوات الاوان.وقالت النقابة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها تراقب “عن قرب تطورات الموقف الوبائي في العراق، و هو موقف مقلق للاسف خصوصا من جهة […]

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