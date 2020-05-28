وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

2020/05/28 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الخميس بوفاة شابين اثر حادث حادث مروري في ناحية قزانية شرقي ديالى ، فيما اصيب موظف في منفذ مندلي جراء استهدافه من قبل مسلحين بين ناحيتي مندلي وقزانية.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، ان شابين توفيا جراء حادث مروري في اطراف الناحية اثر تصادم بين دراجتين ناريتين.

واضاف ان السلطات الامنية تواصل التحقيق والتحري لكشف اسباب وملابسات الحادث"

وفي سياق اخر اكد المسؤول المحي نجاة موظف يعمل في منفذ مندلي الحدودي مع ايران من عملية اغتيال بعد ان فتح عليه النار مسلحون في الطريق الرابط بين مندلي وقزانية مبينا ان الموظف يعمل "مخلصا" كمركيا في المنفذ.

واكد اكرم ان التحقيقات مستمرة لكشف اسباب الحادث ولم تعرف اسباب الحادث ان كانت جنائية او عمل ارهابي.

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