إصابة موظف في منفذ حدودي مع إيران بمحاولة اغتيال شرق بعقوبة

2020/05/28 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (28 أيار 2020)، بإصابة موظف يعمل بمنفذ مندلي الحدودي مع إير...





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