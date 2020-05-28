طبيب روسي يكشف عواقب الإصابة بـ “كوفيد-19”

2020/05/28 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف الدكتور دميتري يدييف، رئيس مشروع “صحة الأمة” الروسي، أن الشخص الذي يتعافى من “كوفيد-19” مهدد بعودة المرض، ما يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية.وقال يدييف في حديث لقناة “روسيا24” التلفزيونية، إن تأثير الفيروس في حالة الشخص الصحية بعد تعافيه من المرض، تعتبر مشكلة جدية.لأنه بعد الشفاء من “كوفيد-19” قد […]

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