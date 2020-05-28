العيد يختتم أيامه بـ30 إصابة في العين بسبب “الصجم” في ابن الهيثم فقط!

2020/05/28 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الرصافة، تسجيل مستشفى ابن الهيثم، أكثر من 30 اصابة في العين بالعاب الصجم خلال ايام العيد.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “سجلت مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة في بغداد استقبال أكثر من (٣٠) حالة اصابة جراء استخدام العاب الاطفال […]

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