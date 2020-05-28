نائب: داعش استغل أزمة التظاهرات لتعزيز نشاطه في اطراف كركوك

2020/05/28 | 10:55 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

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حذر النائب عن محافظة كركوك احمد حيدر، الخميس، من استمرار تحركات عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي في أطر...

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