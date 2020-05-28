صحة الديوانية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/28 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان مقتضب اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية”.وأضاف البيان، أن “اثنين من الإصابات هم من الملامسين للمصاب في قضاء الحمزة الشرقي”.انتهى/25

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