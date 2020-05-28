2020/05/28 | 11:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية”.
وأضاف البيان، أن “اثنين من الإصابات هم من الملامسين للمصاب في قضاء الحمزة الشرقي”.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية”.
وأضاف البيان، أن “اثنين من الإصابات هم من الملامسين للمصاب في قضاء الحمزة الشرقي”.
انتهى/25
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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