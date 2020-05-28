الجبهة التركمانية: لن نقاطع الانتخابات وعلى بغداد تصحيح مسار اجراءات المفوضية

2020/05/28 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ، الخميس، عدم نية الكتل السياسية التركمانية مقاطعة الانتخابات المقبلة رغم اجراءات المفوضية الاخيرة، مبينا ان بغداد سمحت للمفوضية بإعادة اشخاص غير مهيئين في كركوك.وقال الصالحي في تصريح لـ/ المعلومـة/، “اننا لنسا مع المقاطعة ونريد تصحيح النهج السياسي العام في كركوك والمناطق التركمانية”، مبينا ان “المقاطعة […]

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