برلمانية تتحدث لـ”العهد نيوز” عن بداية مشروع جديد لداعش الارهابي

2020/05/28 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد عدت النائب منار عبد المطلب، حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الإرهابية بداية مشروع جديد لداعش الارهابي . وقالت في حديث لـ ” العهد نيوز اليوم الخميس، ان” حرق حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد تشير إلى أن فلول داعش يستهدف الاقتصاد العراقي.”. واضافت عبد […]

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