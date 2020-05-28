2020/05/28 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة 17 دولة عربية واجنبية ... انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الالكتروني لمسرح الدمى والعرائس في البصرة بداية حزيران المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 11:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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