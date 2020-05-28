بذرة احتجاجات تشرين تعود للواجهة.. الشهادات العليا يوجهون “وسمًا” للكاظمي

2020/05/28 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق الخريجون وأصحاب الشهادات العليا، وسمًا احتل الترند خلال الساعات الماضية، مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانصافهم.ويعد اصحاب الشهادات العليا، “بذرة احتجاجات تشرين”، واحد محركات الغضب، بعد تعرضهم لاطلاق الماء الساخن والإهانة وخاصة الفتيات، امام مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قبل ان تنطلق احتجاجات تشرين بشكل واسع بعد […]

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