2020/05/28 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، عن التعديلات المقترحة على رواتب الموظفين لمواجهة الأزمة المالية الراهنة وقال صالح في تصريح، إن التعديل الجديد في حال تم اقراره سيشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية مع الحفاظ على الحد الأدنى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار حكومي: التعديلات المقترحة ستشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار حكومي: التعديلات المقترحة ستشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).