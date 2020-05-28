العراق يتخطى إسبانيا في إصابات الجائحة ويتلقى

2020/05/28 | 11:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول بعثة الأمم المتحدة في العراق إن المسؤولية النهائية عن الوقاية من الفيروس تقع على عاتق الأفراد - صورة: فرانس برس

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