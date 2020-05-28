الكعبي يحذر من 'كارثة صحية' ويدعو لاجتماع عاجل بين خليتي الأزمة الحكومية والنيابية

2020/05/28 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب الأول لرئيس البرلمان رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، الخميس، من "كارثة صحية" في حال عدم وضع حلول عاجلة لارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا في البلاد، داعياً إلى اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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