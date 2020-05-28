 هكذا يتكلم الفاسد

2020/05/28 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القيسي الكل منا يحلم بوطن مستقر ويبحث عن محو هموم الماضي وأحدهم من بلا ضمير يظهر القبح ويتكلم ( الإصلاح لم ينجح في العراق بل زيادة الخراب مؤشر في...أكمل القراءة ←

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