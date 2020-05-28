اكتشاف مقبرة نادرة في الصين تضم زوجين بينهما جسر خرافي

2020/05/28 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كُشف عن مقبرة عمرها 1000 عام وسط الصين، لزوجين مدفونين معا يفصل بينهما جدار بنافذة، للسماح لهما بالتواصل في الحياة الآخرة.وعُثر على الزوجين ممددين على الأرضية المبلطة من قبرهما المبطن بالطوب، مع إسناد رأسيهما على وسادة من البلاط، في مقبرة تانغجياوان (Tangjiawan) القديمة في نينغشيانغ بمقاطعة هونان.واكتُشفت عدة قطع […]

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