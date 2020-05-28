قاليباف يفوز برئاسة البرلمان الايراني بأغلبية ساحقة

2020/05/28 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المرشح المحافظ “محمد باقر قاليباف”، على أغلبية ساحقة في التصويت على منصب رئيس البرلمان الإيراني.وتمكن قاليباف من الفوز بالمنصب بحصوله على مئتين وثلاثين صوتا، متقدما بفارق كبير على فريدون عباسي رئيس هيئة الطاقة الذرية في حكومة الرئيس السابق … Readmore

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