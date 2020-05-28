يا كاظمي حققها: العراق ليس بستاناً لأحد

2020/05/28 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رشيد الخيّون سيدخل العِراق عامه الثامن عشر، بعد سقوط النظام السابق، ومعلوم أن هذا العُمر يتحمل فيه الإنسان المسؤولية، فمعظم المذاهب الفقهية والقوانين المدنية جعلته سناً مثالياً للزواج، ومعظم الأحزاب...أكمل القراءة ←

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