العراق ليس بحاجة إلى كردي انفصالي ليمّثله أمام العالم الخارجي

2020/05/28 | 12:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بالرغم من مرور عشرون يوما على منح الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي , لا زال الخلاف والصراع والتنافس محتدما بين الكتل السياسية على من يتوّلى الوزارات السبعة المتبقية...أكمل القراءة ←

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