2020/05/28 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدد من النواب في البرلمان العراقي، الخميس، ضرورة فتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق والذين تسببوا بقتل مئات الالاف من المواطنين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر تطورات ملف الانتحاريين السعوديين بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر تطورات ملف الانتحاريين السعوديين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).