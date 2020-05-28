كوردستان تكتشف إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يبلغ 544 حالة

2020/05/28 | 12:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين المصابين الجُدد، خمسة رجال وخمس نساء فضلاً عن فتاتين

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